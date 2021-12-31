Başkan Uslu’nun yenil mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uslu’nun yenil mesajı

İHA

Başkan Uslu’nun yenil mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, yeni yılın yeni bir başlangıç ve toparlanma yılı olması temennisinde bulunarak, 2022’nin tüm dünyada sağlık ve huzura vesile olmasını diledi.
2021 yılını değerlendiren ve 2022 yılından beklentilerini paylaşan Başkan Uslu, yeni yıl mesajında, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz için de 2021 yılı 2020 yılında olduğu gibi pandemi, doğal afetler ve birbirinden farklı sorunlarla mücadele ettiğimiz zor bir yıl oldu. Bu süreci önümüzdeki zamanlarda sanırım pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ikiye ayıracağız. Pandemiyle birlikte alışkanlıklarımız, yaşam şeklimiz hızla değişirken, merkezinde ‘dijitalleşmenin’ olduğu ‘yeni bir dünya düzenine’ doğru hızla ilerliyoruz. Büyük bir yol ayrımı ve dönüşümün içerisindeyiz. Bu dönüşüme de ayak uydurmak zorundayız. Ayrıca Pandemiyle birlikte ülke ekonomileri adeta bir kara kış yaşadı ve Omicron gibi farklı varyantlarla etkileri maalesef devam ediyor. Bu sürecin de tetiklemesiyle her alanda yeni bir dünya dizayn ediliyor. Ülke ekonomileri bir yön arayışı içerisinde ve çıkış yolu aranıyor. Tedarik zinciri maalesef bozuldu. Yeni normalleşmeyle birlikte piyasada talep arttı, ancak hammadde, navlun, konteyner ve enerji maliyetleri dünya ticaretini sekteye uğratmayı sürdürüyor. Bu da enflasyonu tetikliyor ve şu anda yüksek enflasyon tüm ekonomiler için büyük bir sorun haline geldi. İç piyasada ise öngörülebilirlik ve istikrar en önemli iki unsur. Bu doğrultuda döviz kurundaki dalgalanma ve ataklara yönelik alınan tedbirler ile ekonomiye destek paketini yerinde buluyor; kur, faiz ve enflasyon üçgeninde piyasa dengelerinin sağlanmasının ticaretimize pozitif yansımalarının olacağına inanıyorum. Tabi tüm bunlarla birlikte, küresel piyasada ülkemiz için konjonktürel fırsatların da farkında olmamız gerekiyor. Elimizdeki imkanları doğru kullanabilirsek bazı dezavantajları avantaja çevirebiliriz. Temennimiz, 2022 yılının iş dünyamızın beklentilerinin karşılandığı ve ekonomiye olumlu katkılarının olduğu, şehrimizin ve ülkemizin her bölgesinde insanlarımızın daha huzurlu, sağlıklı ve müreffeh bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğü bir yıl olmasıdır. Geçtiğimiz yıl pandemi, deprem ve çeşitli sebeplerle hayatını kaybeden sevdiklerimizi de bir kez daha anıyor, kaybettiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifa diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; yeni bir yıla girmenin sevincini tüm Adıyamanlı hemşerilerimizle gönülden paylaşıyor, yeni yılın ilimize bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini umuyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını içtenlikle kutluyorum "dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Turanlı’dan yeni yıl mesajı
“Kuran'ın ana konuları ve muhtevası’’ konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Kuran'ın ana konuları ve muhtevası’’ konferansı ...
Milletvekili Tutdere’den yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den yeni yıl mesajı
Rektör Turgut’un yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Rektör Turgut’un yeni yıl mesajı
Adıyaman Adliyesinde bıçaklı ve sopalı kavga
YEREL HABERLER Adıyaman Adliyesinde bıçaklı ve sopalı kavga
Silah ticareti yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Silah ticareti yapan şahıs yakalandı
Başkan Yıldırım'ın yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım'ın yeni yıl mesajı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın yeni yıl mesajı
Besni OSB’de trafo çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Besni OSB’de trafo çalışmaları başlıyor
Erdemoğlu'ndan sağlık sektörüne büyük yardım
YEREL HABERLER Erdemoğlu'ndan sağlık sektörüne büyük yardım
Gıda firmaları ATSO ile Ortadoğu’ya açılıyor
YEREL HABERLER Gıda firmaları ATSO ile Ortadoğu’ya açılıyor
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı, 2 gözaltı
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı, ...
Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor
Başkan Kılınç, minibüs şoförleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, minibüs şoförleriyle bir araya geldi
Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı, 4 gözaltı
YEREL HABERLER Arazi kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 2 ...
Başkan Alkayış 2021 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Alkayış 2021 yılını değerlendirdi
Gölbaşı’nda içki satışı yapılan işyerleri denetlendi
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda içki satışı yapılan işyerleri denetlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ADYÜ Teknokent’i onayladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, ADYÜ Teknokent’i onayladı
Samsatlı vatandaşlar doğalgazla ısınmaya başladı
YEREL HABERLER Samsatlı vatandaşlar doğalgazla ısınmaya başladı
Başkan Çil’den CHP’li Özgür Özel’e tepki
YEREL HABERLER Başkan Çil’den CHP’li Özgür Özel’e tepki
Radyo Mert Yönetim Kurulu Başkanı Sönmüş hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Radyo Mert Yönetim Kurulu Başkanı Sönmüş hayatını ...
İkinci semt pazarı çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER İkinci semt pazarı çalışmaları hızlandı
Üç köpek balçıkta mahsur kaldı
YEREL HABERLER Üç köpek balçıkta mahsur kaldı
Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.