Adıyaman’ın çöpü enerjiye dönüştü Bir yılda 70 bin ton çöp enerjiye dönüşürken, Atatürk Barajı ve tarım arazileri kurtuldu

Vahşi depolama nedeniyle Atatürk Barajı'na ve tarım arazilerine zarar veren Adıyaman’ın çöpleri 1 yıldır enerjiye dönüşüyor. Bir yılda 70 bin ton çöp enerjiye dönüştürülerek milli ekonomiye katkı sağlandı.

Daha önce Atatürk Barajı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki baraj havzasında vahşi şekilde depolanan Adıyaman’ın çöpleri şimdi Türmüz Tepe mevkiindeki düzenli depolama alanında enerjiye dönüşüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, GAP Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan finansman ile Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından ihale edilerek hizmete açılan katı atık depolama tesisi, bir yılda 70 bin ton çöpü enerjiye çevirdi. Bir yıl önce çöp depolamaya başlayan ve 6 aydan beri enerji üreten tesis, hem çevre dostu hem de ekonomik girdi sağlıyor.

Katı atık tesisiyle hem Atatürk Barajı havzası hem de tarım arazileri zarar görmekten kurtuldu. Bunun yanında çöpler yakıldığı için yayılan kötü kokular da artık yok.

Geçirimsiz tabakaya depolanan çöpler toprağa sızdırılmadan elde edilen metan gazları borular ile biokütle enerji santralinde elektrik enerjisine dönüşüyor. Tesis şu anda sadece il merkezi ve köylerinin çöpleriyle 700 kilowatt/saat enerji üretiyor. İlçelerinde çöplerinin gelmesiyle tam kapasite çalışacak olan tesis 1,5 megawatt/saat elektrik üretimi yapacak. Bu da yaklaşık 10 bin hanenin enerji ihtiyacı demek.

Aynı bölgeye tıbbi atıklarında bertaraf edilmesi için ihale yapıldı. 12 yıldan beri Gaziantep’e nakledilerek orada imha edilen tıbbı atıklar artık Adıyaman’da imha edilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, daha önceki vahşi depolamada ciddi bir çevre kirliliğine neden olduğunun altını çizerek, “Katı atık tesisimiz bir yıldan beri faaliyet gösteriyor. Daha önce hastanenin yakınında, barajın hemen dibindeydi. Maalesef şehrin tüm çöplerinin suyu baraja akıyordu. Hem çevre kirliliği açısından hem barajın kirliliği açısından, hastaneye olan yakınlığı nedeniyle ciddi olumsuzluklar yaşanıyordu. Katı atık tesisi ile hem çevre kirliliği ortadan kalktı, aynı zamanda ekonomiye katkı sağladı. Tüm dünyada da şuan çevre dostu, çevre duyarlılığı hat safhadadır. Bizde bu hassasiyet ile hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Kılınç, katı atığın yanında tıbbi atıklarında bertaraf edildiği bir tesis yapılacağını dile getirerek, “Adıyaman’ın 12 yıldır tıbbi atıkları çevre illere gidiyor. Onun da ihalesi yapıldı. İnşallah bir yıl içerisinde o da biterse ilçelerdeki ve merkezdeki tıbbı atıklarımızı burada bertaraf edeceğiz. Hem ekonomik olacak, hem istihdam sağlayacak” diye konuştu.

Enerji firmasının ortaklarından ve yöneticisi Siyami Öztürk, “Burada altıncı aydan beri üretim yapıyoruz. Sahamıza günlük 200 ton çöp alıyoruz. Bugüne kadar 1 yıl içerisinde 70 bin ton civarında sahamızda çöp toplandı. Hedefimiz ilçelerin gelmesiyle beraber burada 1,5 megawatt elektrik üretimini gerçekleştirmek. Bunu gerçekleştirdiğimiz zamanda 10 bine yakın bir hanenin elektrik üretimini karşılayacak bir duruma geleceğiz. Çöpleri aldığımız saha tamamen sıkıştırılmış ve geçirimsiz kil tabakasıyla oluşturulmuştur. Sıkıştırılmış kil tabakasının üzerinde 2 milimetre çapında mebran ile geçirimsizlik oluşturulmuştur. Zaten burada menholler, drenajlar vasıtasıyla çöp suyu havuzumuz var. Çöp suları bu havuzlara gidiyor. Yani hiçbir yer altı sularına, zemine, tarıma, hiçbir şeye bir zararı yok” dedi.

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