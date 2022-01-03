Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi 69 yaşındaki Hacı Poyraz, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kahta'da yaşayan evli ve 6 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Hacı Poyraz, evinde kalp yetmezliğine bağlı rahatsızlık geçirdi. Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Poyraz, tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kıbrıs Gazisi Poyraz’ın, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Gazi Hacı Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Poyraz’ın, Türk bayrağına sarılı tabutu Kahta ilçesi Fatih Camine getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Poyraz’ın cenazesi Kahta ilçesine bağlı Akçalı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, Poyraz'ın ailesi ve yakınları katıldı.

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