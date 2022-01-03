Adıyamanlı sanatçının eseri rekor fiyatla satışa sunulacak

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Eğitimi 4. Sınıf öğrencisi Adıyamanlı genç sanatçı Habib Sivil’in bir eseri rekor bir fiyatla satışa sunulacak.

Ocak ayı içerisinde İstanbul Beşiktaş’taki Lavisione Art Gallery’de sergilenecek olan eserin 2 milyonun üzerinde rekor bir fiyatla satışa sunulacağı öğrenildi.

Adıyaman'ın Güzel Sanatlar Lisesi’nde başlayan sanat yolculuğuna, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Eğitimi ile akademik olarak devam eden genç sanatçı Habib Sivil, daha önce de annesinin gördüğü rüyadan ilham alarak Şehit Ömer Halisdemir'i tuvale çizdi. Annesinin yazdığı mektup ile şehidin ailesine götürmüştü.

‘Özgürlüğün Kilitleri’ eseri Salvatore sergisini katılacağını belirten genç sanatçı Habib Sivil, canlı sanat performansı ile eserini destekleyeceğini ve manifestosu ile birlikte iç benlik ve dış benliğin yansımasını sergileyeceğini söyledi.

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