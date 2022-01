Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınları tarafından uğradığı şiddete tepki gösterildi.

Önceki gün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi) Acil Servisinde görevli Doktor Aziz Zeytin’in hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalması sonrasında hastane önünde sendika ve sağlık çalışanları tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasına katılan sağlık sendikaları adına konuşan Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Başkan Tosun, “Doktor arkadaşımıza uygulanan şiddeti kınıyoruz. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmadığı sürece maalesef sağlıkçılara şiddet artmaya devam edecektir. Sağlıkta şiddet bir sebep değil bir sonuçtur. Şiddete neden olan sebepler düzeltilmediği sürece şiddet artacaktır. Covid19 Pandemisinde 530’dan fazla canımızı, sağlık çalışanımızı toprağa verdik, birçok arkadaşımız enfekte olmakta, iş yükümüz 45 katına çıkmıştır.

Covid19 pandemisinin getirdiği iş yükü yetmezmiş gibi bir de canımızı en çok acıtan da her gün canlarımız, sağlıkçı arkadaşlarımız şiddet görmesidir. Tabi ki de Covid19 pandemisinde ölümler alınamayan tedbirlerden olduğu yaşanan bu şiddet durumu da yine alınamayan önlemlerdendir. Buradan politika üreticilere sesleniyoruz, başta sağlıkta uygulanan yanlış politikalardan vaz geçilmeli, sağlıkçıları ve halkı gören, toplumun, sağlık çalışanların ve sağlık meslek örgütlerin dahil olduğu politikalar geliştirilmelidir. Biz bir Ersin Arslan’ımızı daha toprağa vermek istemiyoruz. Şiddetin Her şekline hayır diyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplanan sağlık çalışanları ve sendika üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

