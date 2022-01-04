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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı

İHA

Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirmesi yapıldı

Adıyaman İl Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Adıyaman tarımının 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.
Ziraat Odası Adıyaman Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ilçe tarım müdürleri, ilçe ziraat odası başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Adıyaman’ın tarım anlamında her geçen gün geliştiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, 2021 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirecekleri ve 2022 yılına yönelik yapacakları tarımsal çalışmalar için ise planlamalar yapacaklarını söyledi.
Müdür Kıyas, değerlendirme toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.
Daha sonra konuşan Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar ise, “Hepinizin bildiği gibi Adıyaman, tarım ve hayvancılık şehridir. Adıyaman ilimizde tarımsal kaynakların belirlenmesi, tarımsal kaynak ve potansiyeller değerlendirilerek tarım verimi ve çiftçi gelirlerinin artırılması, ürün alımında sürekliliğin sağlanması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar kapsamında burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü valiliğimizin destekleriyle kentimizde tarımsal anlamda üstün çalışmalar yürütmektedir. Ben bu vesileyle tarım teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ben bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından DSİ 203. Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, kurum olarak 2021 yılında yaptıkları çalışmalar ve yapacakları yatırımlardan bahsetti. Değerlendirme toplantısı daha sonra soru, cevap şeklinde devam etti.

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