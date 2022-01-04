Adıyaman'da ağaçlara kış bakımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, şehir genelinde ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirdi.

Kış mevsimi dolayısıyla kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımı için budama işlemini gerçekleştirdiklerini söyleyen yetkililer, bu işlem ile ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebileceklerini dile getirdi. Yetkililer, şehir genelinde sürdürdükleri çalışmaları son olarak Karapınar Caddesinde gerçekleştirdiklerini de belirterek çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.