Besni köylerinde rekor düzeyde aşılama yapıldı

Adıyaman Besni ilçesine bağlı köylerde ilçe sağlık müdürlüğü tarafından rekor düzeyde aşılama yapıldı.

Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşların sağlığı ve virüsün etkilerini azaltmak adına yapılan aşılamalar ile Besni'ye bağlı köylerde bin 910 kişi aşılanarak rekor sayıya ulaşıldı. Gerçekleştirilen aşılama çalışması ile ilgili açıklamalarda bulunan ilçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Arpacı, “Besni'nin köylerinde 25 ekiple yapmış olduğumuz aşı çalışması sonucunda vatandaşlarımızı korona virüs salgınından korumak adına önemli bir faaliyet gösterdik. Yapmış olduğumuz bin 910 aşıyla rekor bir sayıya ulaştık" diye konuştu. Müdür Arpacı, aşılama çalışmalarının ilçe merkezinde ve köylerde devam edeceğini söyledi.

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