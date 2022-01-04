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Adıyaman’da, 107 kişi uyuşturucu operasyonlarından tutuklandı

İHA

Adıyaman’da, 107 kişi uyuşturucu operasyonlarından tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında 2021 yılında toplam 107 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde bin 183 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında yakalanan bin 519 şüpheli şahıstan 107’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yine 2021 yılı içerisinde yapılan operasyonlar kapsamında 13 kilo 446 gram esrar, 528 gram eroin, 3 kilo 153 gram metamfetamin, 7 kilo 98 gram bonzai, 147 adet ecstasy hap, bin 971 adet ecza hapı, 166 adet captagon hap ve 440 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit edilen yaklaşık bin kişinin ise yeniden sağlığına kavuşması, bağımlılıktan kurtulması amacıyla Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca hastanelerde tedavi altına alındığı ise öğrenildi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca madde ve madde bağımlılığına karşı gece, gündüz demeden çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edileceği vurgusu da yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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