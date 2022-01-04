Uyuşturucu ilaçlarla yakalanan şahıs tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ilaçlarla yakalanan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar kapsamında Kahta ilçesinde A.K., idaresindeki durdurdukları bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramalarda 217 adet uyuşturucu niteliği taşıyan ilaç ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.K., jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.