Adıyaman'da 1 yılda aranan 276 kişi yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarından bir yılda 276 kişiye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılında 155 olaya müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda 276 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Jandarma ekiplerince yakalanan 276 kişiden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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