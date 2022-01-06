Telefon kablolarını çalan şahıs yakalandı

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Adıyaman’da, telefon kablolarını çalan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli mahallesi ile merkeze bağlı Şemikan Köyünde telefon kablolarının kesilerek çalınması üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay yerlerinde ve çevrelerinde araştırmalar yapan jandarma ekipleri aynı zamanda güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Jandarma ekiplerince olay gerçekleştiren şahsın T.Ö., isimli şahıs olduğu tespit edilmesi üzerine şahsın adresine baskın yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şahıs, evinin bahçesinde telefon kablolarını yaktığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Kablo hırsızı T.Ö., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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