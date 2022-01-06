Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman’da torbacılık yaptıkları ve madde bağımlısı şahıslara uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen C.K., ve İ.Y., isimli şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Her iki şahsın adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 3 gram metamfetamin maddesi, 1 paket alüminyum folyo, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan her iki şahıs, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.