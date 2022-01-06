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Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı

İHA

Şüpheli şahıslarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 6 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde kent merkezinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde M.K., ve İ.K., isimli şahıslardan 2 parça halinde 2.70 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, H.C.,C.Ö., isimli şahıslardan ise 7.70 gram metamfetamin maddesi, 1.40. gram bonzai, O.A., isimli şahıstan 0.85 gram metamfetamin, S.E., isimli şahıstan ise 0.82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan C.Ö., isimli şahsın Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan da arandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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