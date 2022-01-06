Muhtarlardan kömür açıklaması

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarları, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımının yapılmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.
Turgut Reis Mahallesinde bir araya gelen Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki mahalle muhtarları, Ocak 2021 tarihli 3424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması karara bağlandığını ama Adıyaman’da halen dağıtımın yapılmadığını söyledi.
Başkan Taş, maddi imkansızlıklardan dolayı kömür alamayan vatandaşların havaların soğumasıyla birlikte oldukça mağdur olduğunu ve yetkililer tarafından biran önce kömür dağıtımına başlanılması gerektiğini vurguladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.