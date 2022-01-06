Muhtarlardan kömür açıklaması

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarları, muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımının yapılmadığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Turgut Reis Mahallesinde bir araya gelen Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve beraberindeki mahalle muhtarları, Ocak 2021 tarihli 3424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması karara bağlandığını ama Adıyaman’da halen dağıtımın yapılmadığını söyledi.

Başkan Taş, maddi imkansızlıklardan dolayı kömür alamayan vatandaşların havaların soğumasıyla birlikte oldukça mağdur olduğunu ve yetkililer tarafından biran önce kömür dağıtımına başlanılması gerektiğini vurguladı.

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