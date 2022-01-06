İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden 16 yaşındaki çocuk gelinin erkek kardeşi de kendisini asarak canına kıydı.

2014 yılında 16 yaşındayken 4 aylık gelin Yeter Arslan, Gaziantep’ten Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde bulunan akrabalarının yanına gelmiş ve girdiği bunalım sonucu akrabalarının evinde bulunan pompalı tüfeği kafasına dayayarak yaşamına son vermişti. Olaydan 8 yıl sonra Yeter Arslan’ın erkek kardeşi Hikmet Arslan (24), Gaziantep’te çalıştığı bir fabrikadan izin alarak Yukarı Nasırlı köyüne geldi. Hikmet Arslan, köy yakınlarında bulunan bir ağaca kendisini iple asarak intihar etti. Bir süre sonra oğlunun ağaçtaki cansız bedeniyle karşılaşan baba Ahmet Arslan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Hikmet Arslan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hikmet Arslan’ın 8 yıl önce hayatına son veren ablası Yeter Arslan’ın ölümünü bir türlü kabullenemediğini ve sürekli onu düşündüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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