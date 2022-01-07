Gölbaşı ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hizmet veren yerel marketler ile zincir marketler, zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde hijyen, gramaj, ambalaj, etiket fiyatları kontrol edildi.

Denetimlerin tüm marketlerde devam edeceğini belirten yetkililer, “Bugün yapılan denetimlerde şikayet konusu olan fahiş fiyatlar ve reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının birbirini tutup tutmadığına yönelik denetimler devam edecek” diye konuştu.

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