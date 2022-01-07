Besni OSB trafo merkezi yer teslimi yapıldı

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Geçtiğimiz ay içerisinde ihalesi gerçekleştirilen Adıyaman’ın Besni OSB’de, trafo merkezi için yer teslimi yapıldı.

Besni Organize Sanayi Bölgesi (OSB), artan enerji ihtiyacını daha sağlıklı ve ekonomik bir şekilde karşılamak için yapılacak olan trafo merkezinde çalışmalar yer tesliminin yapılmasının ardından başladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulacak olan trafo merkezinin yapılacağı yerde incelemelerde bulundu. Vali Çuhadar'a, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, firma yetkilileri, TEİAŞ Bölge Müdürü ve beraberinde ki heyet eşlik etti. Yapılan incelemelerin ardından yer tahsisinin yapıldığı ve en kısa sürede çalışmaların başlayacağını öğrenildi.

Kurulacak olan trafo merkezinin 154 KW olacağı ve yaklaşık 15 ayda tamamlanması planlanıyor. Trafo merkezi ile birlikte Besni OSB'nin en büyük sorunları arasında gösterilen yüksek maliyetli elektrik kullanımının önüne geçilecek ve yatırımcıların gözdesi haline gelerek Besni'ye istihdam alanları oluşturulacak.

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