İl genel meclisi denetim komisyonu üyeleri seçildi

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Adıyaman İl Genel Meclis Üyeleri 5 kişiden oluşan denetim komisyonu üyelerii seçimle belirledi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında 2022 yılının Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi. Ocak ayı toplantısının beşinci oturumunda denetim komisyonu üyeleri belirlendi.

Adıyaman İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu seçimine 5 kişi aday oldu. 28 il genel meclis üyesinin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı.

Komisyona Ümit Tuncer, Aydın Arslan, Abdurrahman Parlak, Zeynal Özbilgin ve Şeyh Mehmet Kılıç seçildi.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, denetim komisyonuna seçilen il genel meclis üyelerine başarılar dileyerek, 2022 yılının hizmet noktasında güzel bir yıl olması temennisinde bulundu.

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