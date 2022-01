Adıyama protokolünden Çalışan Gazeteciler kutlaması

Adışaman protokolü yayımladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, iletişim çağının hayatın her noktasına sirayet ettiği günümüzde milletin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dilekleriyle kutladığını kaydettiği mesajından derek, "Özellikle günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında, basının önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Adıyaman’ımızda yaşanan gelişmeler hakkında toplumu bilgilendiren, vatandaşlarımızla devlet arasında iletişimi sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde etkin bir rol üstlenen basınımızın özveriyle yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu haliyle halkın gözü, kulağı ve sesi olarak önemli bir kamu hizmetini yerine getiren, demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında katkıları bulunan ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini bizler için harcayan basın emekçilerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygularla, milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden ilkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan, yerel ve ulusal basınımızın seçkin temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, mesajında dünyanın en zorlu ve dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik mesleğini icra eden değerli basın mensupları mesleklerine olan azimleri ve bağlılıklarıyla her daim takdirle karşılandığını belirterek, "Hızla akıp giden dünya gündeminin yanı sıra içinde bulunduğumuz coğrafya itibariyle de böylesine sıcak gündem ve hareketliliği her türlü zorluğa rağmen takip eden gazetecilerin bu görevi ifa ederken yaşadıkları zorluklar kamuoyu tarafından bilinmekte ve alkışlanarak karşılanmaktadır. Her konu ve yaşanan her gelişmeden doğru, dürüst, objektif ve ilkeli bir şekilde toplumu bilgilendirmek gibi bir görevi olan gazetecilere bizler de her zaman yardımcı olmaya çalışıyor ve kendileriyle yakın bir mesai paylaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, görevlerinin başında olan değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, kendilerine, ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç mesajında gazeteciliğin, demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından biri tanesi olduğunu vurgulayarak, "Gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyerek, sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 yılından bu yana kutlanan çalışan Gazeteciler Günü bu işe emek veren ve görevi layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilere kutlu olsun. Gazetecilik, kamuoyunu sağlıklı ve doğru haber akışıyla bilgilendirmektir ve bu bilgiyi sağlayan basın mensuplarının üstlendiği misyon oldukça önemlidir. Kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının bu özel ve anlamlı günü kutlu olsun. Başta Adıyaman’ımızın kalkınmasında aktif görev alan güzide basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, bu önemli görevi icra eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in mesajında "Basın mensuplarımızın ortaya koyduğu emek, fedakarlık, özveri ve gayretin sadece 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde hatırlanmayacak kadar büyük ve kutsaldır. Bir gazeteci kardeşimizin gündeme getirilen herhangi bir haber ve yorumda, bir fotoğraf, bir görüntü veya radyo frekanslarından yankılanan seslerde emek vardır, çaba vardır, amaç vardır, hedef vardır. İşte bunların tamamı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumun bilgi edinme ihtiyacının giderilmesi için ortaya konan bir çabanın ürünüdür. Adıyaman’daki yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığının ülkemizin en gelişmiş şehirleri için dahi örnek gösterilebilecek düzey ve niteliktedir. Dolayısıyla dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluğunun farkında olan, objektif, meslek ilkelerine bağlılığı ve saygısı tartışma konusu dahi edilemeyecek olan Adıyamanlı gazetecilerimizle birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi, Adıyaman basını bugün de şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürmekte ve sadece kamu hizmeti değil, aynı zamanda gönül hizmeti de vermektedir. Bu anlamda Adıyaman’da ’da görev yapan yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarında görev yapan gazeteci kardeşlerimize şükran borcumuz vardır, minnet borcumuz vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde bu mesleğe gönül vermiş tüm gazetecileri kutluyor, çalışmalarında sonsuz başarılar diliyor, ahirete irtihal etmiş gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum” denildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, basın mensuplarının her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yaptıklarını hatırlattığı mesajda, "Özgür, objektif ve ilkeli basın toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakarlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Pandemi sürecinde de basın mensuplarımız yaptıkları haberlerle toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmuş ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar ederek çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine destek olmuştur. Bu zor dönemde göstermiş oldukları mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan ve güç koşullarda bile gece gündüz demeden görev yapan şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Camiamız adına tüm basın çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunarım” ifadeleri yer aldı.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ın mesajında gazeteciliğin mesleğine dikkat çekilerek, "Gazetecilerimiz çoğu zaman zor şartlarda önemli görevler üstleniyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında, gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına çalışmalarına mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyorlar. Bağımsız, tarafsız ve ilkeli çalışan basın emekçilerinin içinde bulunduğu toplumun bilgilendirilmesine ve gelişimine katlısı oldukça önemlidir. Bu anlamda bizler elimizden geleni sahada çalışan meslektaşlarımız için her platformda dile getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Gazetecilerin haklarının teslimi için mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bundan sonra da bu şekilde her meslektaşımı gözeterek cemiyet olarak çalışmaya devam edeceğiz. Yerel basınımız bizim için çok değerli. Yerel basın emekçilerimiz; komşularımız ile aramızda sağlıklı bir köprü kurulması ve kamuoyunu doğru bilgilendirme bakımından önemli işlevlere sahip. Bugün vesilesi ile gerek ulusal gerek yerel mecrada çalışarak, ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde vatandaşların haber alma hakkını sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metih Harıkçı ise mesajında, "Bağımsız gazetecilik, demokratik sistemlerin temel sütunlarından biridir. Gelişmiş ve çağdaş ülkelerde gazeteci kamuoyunun bağımsız sözcüsü olarak yüklendikleri görev ve sorumlulukları açısından, her gazeteci bireyleri savunma hakkını gözetir. Bununla birlikte kitle iletişim araçları, yasama, yürütme, yargının yanında dördüncü güç olarak toplum tarafından kabul edilmektedir. Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen, bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan gazeteci meslektaşlarımız mesai merhumu gözetmeksizin toplumu ve kamuoyunu bilgilendirme adına her an haber kovalamakta. Habere konu olan yere ulaşım, görüntü alma, fotoğraf çekme, konu hakkında detay ve bilgi toplama, bunu haberleştirme oldukça zahmetli bir iş. Zaman zamanda görevini yaparken zor anlar yaşamakta, tartaklanmakta, tehdit edilmekte. Gazetede, internet sitesinde, televizyonda karşımıza gelen haber hazır şeyler değil, büyük bir emeğin sonucu ortaya çıkan görsellerdir, bilgilerdir. Bu bakımdan özellikle Anadolu’da görev yapan değerli basın mensubu kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Eskiden gazeteci olmak ve bir basın kartı almak için en az birkaç yıl bir gazetede çalışmak, muhabirlik yapmak gerekiyordu. Ama gelişen teknolojiyle birlikte elinde akıllı telefonu olan herkes neredeyse bir gazeteci olmuş durumda. Haftalık, günlük gazete veya internet sitesi bir dilekçe ile çok rahat bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Esas mesleği olmasa bile kişiler bir anda gazeteci kimliğine sahip oluyor. Bu bakımdan bizlerin en büyük talebi basın yasasının bir an evvel çıkarılarak gerçekten gazetecilik yapanla yapmayanların ayrıştırılması, yapan arkadaşlarımızın da mesleğinin hakkını vermesidir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan değerli meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, hayatta görevi başında olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek'in mesajında ise, "Bir gazetecinin asli görevini yerine getirebilmesi, toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Özellikle doğru, ilkeli, tarafsız ve özel yaşama saygılı habercilik anlayışının benimsenmesi ve basın meslek ilkelerine bağlı kalınması saygınlık ve güvenilirlik için büyük önem taşımaktadır. İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) olarak içinde bulunduğumuz zor günlerde ve bu zor şartlarda basın etik ilkelerine bağlı, tarafsız ve doğru haberler üreterek halkımızın ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine kurumumuza bağlı tüm yayın organlarımız ile birlikte dikkat ediyoruz. Başta cemiyetimiz bünyesindeki yayın organları ve ilimizde görev yapan gazeteci ve basın emekçilerine saygılarımı sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günlerini kutluyorum" denildi.

