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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İHA

Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

Diyarbakır’dan Adıyaman’a uyuşturucu getirdikleri esnada yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince O.K. ile T.K. isimli 2 şahsın Diyarbakır’dan Adıyaman’a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısların bulunduğu 27 plakalı aracı Kahta ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Torbacılara dağıtılmak üzere Adıyaman’a getirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan şahıslardan O.K’nin sahte kimlik kullandığı, uyuşturucu madde ticareti, hükümlünün kaçması, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan arandığı ve hakkında toplam 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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