Gazeteciler 10 Ocakta bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazeteciler 10 Ocakta bir araya geldi

İHA

Gazeteciler 10 Ocakta bir araya geldi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen gecede gazeteciler ve protokol üyeleri bir araya geldi.
Türkiye Petrolleri Sosyal tesislerinde düzenlenen geceye Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, gazeteciler ve aileleri katıldı.
Şehitlerden dolayı harfane programının iptal edildiği gecede Akçakale sınırında yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen üç Mehmetçik ve ebediyete intikal etmiş olan gazeteciler için dernek üyesi Bilal Karadağ tarafından Kur’an tilaveti okundu.
Gazetecilik mesleğinin oldukça zor ve özveri isteyen bir meslek olduğunu dile getiren Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, “Basın kuruluşu yayın yaptığı memleket için, basın mensubu çalıştığı yayın kuruluşu ve memleketi için büyük bir değerdir. Çünkü basın kuruluşları ve basın mensupları bulundukları ilin gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Bu kadar önemli görevi icra eden basın kuruluşları ve basın mensupları ne yazık ki her geçen gün kan kaybetmektedir. Geliri düşerken, gideri artmakta ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok basın kuruluşu yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştır. Bunlar yetmezmiş gibi gelişen teknolojiyle birlikte elinde akıllı telefonu olan herkes neredeyse bir gazeteci olmuş durumda. Haftalık, günlük gazete veya internet sitesi bir dilekçe ile çok rahat bir şekilde hayata geçirilebiliyor. Esas mesleği olmasa bile kişiler bir anda gazeteci kimliğine sahip oluyor. Bu bakımdan bizlerin en büyük talebi basın yasasının bir an evvel çıkarılarak gerçekten gazetecilik yapanla yapmayanların ayrıştırılması, yapan arkadaşlarımızın da mesleğinin hakkını vermesidir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Ebediyete intikal eden değerli meslektaşlarımızı rahmetle anıyor görevi başında olan değerli meslektaşlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.
Gazetecilik mesleğinin meslekler arasında en kutsal mesleklerden birisi olduğunu dile getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Doğru, dürüst, ilkeli gazetecilik illerin, ülkelerin kalkınmasında toplumun ilerlemesinde büyük bir yere sahip olduğunu görmekteyiz. Gazetecilik gerçekten özellikle günümüzde en zor mesleklerden biridir. Gazeteci özü itibarıyla aslında muhaliftir. Gazetecinin kılavuzu gerçekliktir, doğruluktur. Gazetecinin kutup yıldızı doğru haberdir, gerçeğe ulaşmaktır. Tabi içinde yaşadığımız şartlar, ekonomik şartlar, ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartlar ve diğer sorunlar zaman zaman gazetecilerimizin istediği gibi rahat bir ortamda çalışmasına maalesef müsaade etmiyor. Gazetecilerin gerçekten görevini yerine getirmeye müsaade etmiyor. Yeni yılla birlikte temennimiz gazeteci emekçilerin emeklerinin karşılığını aldığı, hem de kendilerini, düşüncelerini, kendi insanı, milleti için yararlı gördüklerini rahatlıkla yaza bildiği, konuşa bildiği ve tartışa bildiği ortama kavuşurlar. Milletvekiliniz olarak pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan yerel basınımızın sorunlarını meclis çatısı altında sürekli dile getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim. Sizler nasıl ki kamuoyunun kulağı, gözü ve sesi oluyorsanız milletvekiliniz olarak bende gazetecilerin sesi olacağım” şeklinde konuştu.
Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Milli Mücadeleden bu yana vatan için, millet için her türlü fedakarlığa göğüs germiş Hasan Tahsin gibi bir değerini bu uğurda şehit vermiş meslektaşlar kutsanmaya, kutlanmaya ve saygı görmeye layıktırlar. Bütün çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyorum. Basın kuruluşlarının ve gazetecilerin toplumdan ve meslekten kaynaklanan bir takım sıkıntıları vardır. Bunların çözümü yönünde irade de mevcuttur. Ben çok fazla yasayı karartmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama gazetecilerin doğrudan ve adaletten ayırılmamalarını en önemli haslet olduğunu sözlerine eklemek istiyorum. Çünkü basın bilindiği üzere yasama, yürütme ve yargıdan sonraki dördüncü gücümüzdür. Onlar kadar etkilidir, kamuoyu oluşturur, kamuoyunu yönlendirir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, doğru yönlendirilmesi sonucunu doğurur. Eğer yanlış bilgilendirme, yanlış yönlendirilme olursa elbette ki yanlış sonuçlar doğurur. O yüzden yaptığınız meslek, yaptığınız iş çok önemlidir. Bu işi dost doğru yapmak, hakkıyla yapmak, vatandaşın doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi bizlerin dolasıyla önem verdiğimiz, önemsediğimiz bir iştir. Bu anlamda tekrar hepinizin çalışan gazeteciler gününü ayrı ayrı tebrik ediyorum, ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı
YEREL HABERLER Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı
Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Yıkılan metruk evin enkazı altında kalan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yıkılan metruk evin enkazı altında kalan şahıs ...
Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs ...
Adıyama protokolünden Çalışan Gazeteciler kutlaması
YEREL HABERLER Adıyama protokolünden Çalışan Gazeteciler kutlaması
Turanlı’dan gübrede fahiş fiyata tepki
YEREL HABERLER Turanlı’dan gübrede fahiş fiyata tepki
Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Şiir gecesi ve fotoğraf yarışması ödül töreni ...
Besni’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Besni’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı Yaralılar enkaz altından teker teker çıkarıldı
YEREL HABERLER Deprem tatbikatı gerçeği aratmadı Yaralılar enkaz ...
HDP Milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER HDP Milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı teröristle ...
Samsat’ta depremzedelerin konut sevinci
YEREL HABERLER Samsat’ta depremzedelerin konut sevinci
Adıyaman’da 896 adet sentetik hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 896 adet sentetik hap ele geçirildi
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs suç makinası çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile yakalanan şahıs suç makinası çıktı
Vali Çuhadar'dan Merinos iplik fabrikasını gezdi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar'dan Merinos iplik fabrikasını gezdi
Milletvekili Tutdere’den Adıyaman ve ülke gündemiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den Adıyaman ve ülke gündemiyle ...
Adıyaman’da bin 341 uçak trafiği yaşandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da bin 341 uçak trafiği yaşandı
Özel yetenekli çocukların velilerine sertifika
YEREL HABERLER Özel yetenekli çocukların velilerine sertifika
Milletvekili Tutdere, Başkan Uslu ve işadamlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Başkan Uslu ve işadamlarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.