Adıyaman’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle siyasilerden sivil toplum kuruluşlarına, cemiyet başkanlarından kurum müdürlerine kadar çok sayıda kişi mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajlarında basının önemi ve ilkeli gazeteciliğe vurgu yapıldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat mesajında, “Gazetecilik ve basın halkımızın haberlere ve olaylara ulaşma imkanını sağlayan önemli ve kutsal bir meslektir. Bu doğrultuda harcanan emek halkımız İçin çok önemlidir. Bu emeği sunan basın mensuplarına çok şey borçluyuz. Bu vesileyle ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla halkımıza doğru haber alma hakkı sunan, mesai mefhumu gözetmeden kamuoyunun vicdanını temsil eden ve görevlerini fedakâarca yerine getirirken canla başla çalışan, toplumun vicdanına ve duygularına tercüman olarak olayları aktaran değerli basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim” dedi.



AK Parti Milletvekili Yakup Taş ise mesajında, “Gazeteciler, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışma içerisindeler. Görevlerini yerine getirebilmek için yaşadıkları zorluklar, yaptıkları işi çok daha önemli ve kutsal kılmaktadır. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. Milli bir hedef olarak, ülkemizin 2023 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edeceklerine canı gönülden inanıyorum. Halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bütün samimiyetimle kutluyor, selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.



TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere mesajında, “AKP iktidarının medyaya uyguladığı zulüm neticesinde gazetecilerin hakları yıldan yıla ellerinden alındı, özgürlükleri yok edildi. İktidarın medyaya ve gazetecilere uyguladığı zulüm nedeniyle gazeteciler maalesef en karanlık 10 Ocak’larını yaşamaktırlar. Özgür basın çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazı, ifade ve basın özgürlüğü ise demokrasinin temel direğidir. Demokrasiyi sindiremeyen ve demokrasinin gelişmesi önündeki en büyük engel olan AKP iktidarı bu temel direğe yıllar içerisinde büyük hasarlar vermiştir. AKP iktidarı gazetecileri görevlerini özgürce yapabilme imkanlarını ellerinden almış, eleştirme hakkını kullanarak haber peşinde koşan gazetecileri ise ceza davalarıyla karşı karşıya bırakmış veya hapse atarak cezalandırmıştır. Tüm engellemelere ve baskılara rağmen mesleğini yapan, mesleğini yapmak için direnen bağımsız gazetecileri yürekten kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyorum. Tüm gazetecilerin ve basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.



Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut mesajında, “Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız, özgür ve ahlak kurallarına uyan bir medyanın, toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Milli egemenliğimizin, milli bağımsızlığımızın ve demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biri olan basın kuruluşlarımız, ülkemizin refahı için önemli bir görev üstlenmektedir. Basın çalışanlarımız, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışından taviz vermeksizin milletimize haber ve bilgi akışını sağlamak gibi değerli bir görevi ifa etmektedirler. Nitekim yerel, bölgesel, ulusal yazılı ve görsel tüm basın kuruluşlarımız ve çalışanlarımız bu görevlerini hakkıyla yerine getirdiklerini göstermişler ve basının bir milletin huzuru ve geleceği açısından önemini ortaya koymuşlardır. Bu vesile ile ülkemizde ve şehrimizde zor şartlar altında çalışan, gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en iyi dileklerimle kutluyor, tüm basın çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik mesajında, “Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan, zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla tüm enerjisini halkımızın doğru haber alması için harcayan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Gazetecilik mesleği, özellikle fedakârlık isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslektir. Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında gazetecilerin rolü oldukça büyüktür. Bu nedenle fedakârca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir” diye konuştu.



Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen mesajında, “Milli ve manevi değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organları, demokrasimizin en büyük güvencesidir. Yerel basınımız İlimizdeki yürütülen hizmetler hakkında halkımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımız ile devlet arasında bir köprü olmakta, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yönüyle basın mensuplarımızın ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağına inancım sonsuzdur. Bu yönüyle doğru haberi kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurumlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri her daim yol gösterici olmaktadır” dedi.



Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı mesajında, “Gazetecilik, gerçekten önemli bir meslektir. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir özelliği vardır. Ülkemizde ve dünyada birçok gazeteci çok zor şartlar altında görevini yerine getirerek kutsal bir görev uğruna emek vermektedirler. Bu düşüncelerle, vatandaşlarımızın gözü, kulağı sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkında katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirmekte olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor. Hakk’ın rahmetine kavuşan tüm gazetecilere rahmet, çalışan gazetecilere ise aileleriyle birlikte hayırlı, huzurlu ve başarılı bir ömür dilerim” dedi.



Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise mesajında, “Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla dürüst, tarafsız ve objektif mücadele veren gece gündüz çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özgürce haber yapmalarını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. Gazetecilerin aldıkları bilgiyi hızlı, doğru ve tarafsız olarak kamuoyunu bilgilendirmek gibi kutsal görevleri vardır. Basınımızın doğru, tarafsız ve önyargısız haberlerini benimsiyoruz. Gölbaşı ilçemizde görev yapan gazeteci arkadaşlarımızın görüşler, önerileri ve çalışmalarımızı halka en doğru bir şekilde iletilmesi bizler için önemlidir. Zor şartlar altında emek mücadelesi veren gazetecilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gece gündüz çalışan kamuoyunu bilgilendirmek için mücadele eden tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.



Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre ise mesajında, “Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız; zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri, bütün takdirlerin üzerindedir. Ülkemizin, Adıyamanımızın ve Besnimizin tanıtımı ve kamuoyunu bilgilendirme noktasında yoğun gayret sarf eden gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, işlerinde kolaylık, görevlerinde başarılar dilerim” dedi.



Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat mesajında, “Günümüz dünyasında teknolojinin bu denli hızlı gelişmesiyle birlikte bizlere doğru haber ve bilgiyi ulaştıran yazılı ve görsel basının kullanımının yaygınlaşmasında emek veren gazetecilerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Basın mensuplarımız insanımızın haklarının ve demokrasinin yorulmaz savunucularıdır. Ekonomik, kültürel ve birçok değerde kentimizin gelişimine çok önemli katkılar sunarak geleceğin misyonuna uygun hizmetler sunmayı hedefleyen gazetecilerimize teşekkürlerimi sunarım. Bizlerin haber alma hakkını en iyi şekilde görev ifa eden değerli Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum” dedi.



AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış mesajında, “Demokratik bir sistemin olması, özgür basının varlığına bağlıdır. Basın halkın gözü, dili ve kulağıdır. Kamu vicdanına tercüman olan basın, gerek ilimizin, gerek ülkemizin ve gerekse dünyamızın sorunlarını gündeme getirmektedir. Bu vesile ile büyük fedakarlıkla çalışan basın emekçilerimızın gününü tebrik diyorum” dedi.



GAP Gazeteciler Birliği (GGB) Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz mesajında, “Pandeminin en fazla olumsuz etkilediği sektörlerden birisi de medya sektörü oldu. Pandemi süreci ile birlikte gazetecilerin çalışma koşulları zorlaştı, ekonomik gelirleri azaldı ve son zam furyası ile maliyetlerin de inanılmaz şekilde artmasıyla sorunlar içinden çıkılamaz hale geldi. Bu zor koşullar altında bile gazeteciler toplumun haber alma ve doğru şekilde bilgilenmesi için olağan üstü bir çaba göstermeye devam etmektedir. Tüm basın mensubu arkadaşlarımız, halkın haber alma hakkının yerine getirilmesi konusunda gösterdikleri her türlü takdire değer çabalarından dolayı kutluyorum" dedi.



Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) Başkanı Mustafa İşeri mesajında, “Hem yerelde, hem de ulusalda çalışan gazeteciler, pandemi ile beraber son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlara rağmen büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiriyorlar. Gazeteciler, korona virüs salgınından beri ülkemizi de etkisi altına alan virüsün tüm risklerine rağmen görevlerini yapmaktan geri durmadılar. Normal zamanlarda birçok mesleki sorunlarla mücadele eden gazeteciler, pandemiye özgü sıkıntılarla da karşı karşıya kaldığı aşikardır. Sigorta, stopaj, vergi, kira ve işletme giderleri özellikle yerel basını zor durumda bırakıyor. Basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği açısından hükümetin ilave tedbirler, sigorta, vergi indirimi gibi bazı düzenlemeleri acilen yapması gerekmektedir” dedi.

