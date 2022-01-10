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Adıyaman Gaziantep Karayolu üzerinde takla atan otomobil ters döndü.

Kaza, Adıyaman Gaziantep Karayolu Tetirli köyü mevkiinde meydana geldi. Yaşar A. yönetimindeki 64 BC 661 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

Kazada sürücü otomobilden hafif yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine gelen saflık ekipleri sürücüye ayakta müdahale etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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