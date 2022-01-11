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HDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş

DHA

HDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş


Hasan KIRMIZITAŞ/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen, HDP Milletvekili Semra Güzel ile birlikte samimi fotoğrafları ortaya çıkan 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı terörist Volkan Bora'nın, 2015 ve 2016 yılında 2 asker ile 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu belirtildi.
29 Nisan 2017 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından alınan anlık istihbaratın ardından Adıyaman kırsalında TSK'nın hava unsurlarınca operasyon düzenlendi. PKK´lı teröristlerin kullanıldığı tespit edilen sığınak ve mağaralar vuruldu. Operasyonda, aralarında Volkan Bora'nın da bulunduğu 'yeşil' ile 'gri' kategoride arandığı tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan aramalarda; 4 tüfek, 5 el bombası, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 telsiz, 3 bıçak, dürbün, çok sayıda mermi ve fişek ile sırt çantaları, örgütsel doküman ve bazı yaşamsal malzeme ele geçirildi.
SÖZLÜM DİYE KENDİSİNİ SAVUNDU
Terörist Volkan Bora'nın güvenlik güçlerince yapılan cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör örgütü kamplarında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Volkan Bora´nın yanındaki HDP'li Semra Güzel´in terörist kıyafeti giydiği ve PKK´lıların bulunduğu mezarlığı ziyaret ettikleri görüldü.
HDP'li Semra Güzel, terörist Volkan Bora ile üniversite yıllarında tanıştıklarını ve sözlendiklerini, görüşmenin çözüm sürecinde olduğunu ve örgütün yönlendirmesi ile söz konusu kıyafetleri giydiğini ifade ederek kendisini savundu. Yaşanan gelişme sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'li Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
2 ASKER VE 1 KORUCUYU ŞEHİT ETMİŞ
Semra Güzel'in sözlüsü olarak tanıttığı terörist Volkan Bora'nın 20152016 yıllarında Adıyaman'da PKK´nın düzenlediği saldırılara katıldığı ortaya çıktı. Hava bombardımanı ile etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın da aralarında olduğu 8 teröristin, 20 Temmuz 2015'te Adıyaman'da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edilip, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez´in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Hasan KIRMIZITAŞ
2022-01-11 11:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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