Adıyaman'da 9 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

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Adıyaman İl Jandarma komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçtan 9 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında M.A.Ç., isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araçta bin 9 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaralar muhafaza altına alınırken M.A.Ç., hakkında jandarma ekiplerince işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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