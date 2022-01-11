Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu Adıyaman’ı temsil edecek

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Adıyaman’ın Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu’nun Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, okullar arası düzenlenen voleybol grup müsabakalarında Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen okullar arası voleybol grup müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Tecde Spor Salonu’nda oynanan grup müsabakalarında Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu, yıldız kızlar voleybol kategorisinde rakiplerini yenerek Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu, İleriki tarihlerde Osmaniye’de yapılacak olan Türkiye Yarı Final Voleybol Müsabakalarında kendi kategorisinde Adıyaman’ı temsil edecek.

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