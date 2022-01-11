Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman’da, yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bayram Karaca (13), idaresindeki elektrikli bisiklet, Sakarya Caddesi itfaiye müdürlüğü yan kısmında yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Bayram Karaca’ya ilk müdahale itfaiye erleri tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Karaca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bayram Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.