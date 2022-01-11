Adıyaman’da, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalınan demir mazgallar kazaya neden oluyordu.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 2071 Sokak içerinde bulunan demir mazgallar kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Mazgalların çalınmasıyla birlikte sokaktaki yağmur suyu hattı giderinin üstü açık kaldı. Bu esnada yolu kullanan sürücüler mazgalların olmadığını son anda fark ederek durdu. Sürücüler yaşanan hırsızlık olayını polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ile zabıta ekipleri incelemelerde bulunarak yolda da güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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