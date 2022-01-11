Öğrencilere yürek ısıtan destek

Adıyaman’ın Kahta Vali Özbilgin İlkokulu öğrencilerinin tamamına bere ve eldiven dağıtıldı.

Okuldaki 600 öğrenciye dağıtılan bere ve eldivenler soğuk kış gününde öğrencilerin gözlerinde mutluluk parıltıları oluşmasına neden oldu. Okul Müdürü Nazif Erkut, “Bu kış gününde geleceğimiz olan çocukların yüzünde tebessüme vesile olan İstanbul’daki hemşerimiz Hüseyin Yolcu’ya yardımlarından dolayı minnettarız. Yardımları her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza ulaştı. Öğrencilerimiz eldiven ve berelere kavuşunca çok mutlu oldular. Yardımlar için hemşerimiz Hüseyin Yolcu’ya okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş adamı Hüseyin Yolcu ise, “Okul Müdürü Nazif Erkut’un isteği üzerine memleketin çocuklarına böyle bir katkıda bulunmaktan mutluluk duydum. Memleketimin çocuklarının yüzünü güldürmek ve onları sevindirmek beni de o çocuklar kadar sevindirdi. Elimden geldiğince destek olmaya devam edeceğim” diye konuştu

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