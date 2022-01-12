Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Doktor Kemal Tabak Caddesi üzerinde M.T., idaresindeki 02 EB 751 plakalı Fiat marka otomobil ile H.D idaresindeki 31 KEV 091 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.D., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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