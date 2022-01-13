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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bayram Çiçek idaresindeki 02 LE 486 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu AdıyamanKahta karayolu Havalimanı kavşağı yakınlarında tarlaya yuvarlandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Çiçek ile otomobilde bulunan Abdurrahman Eroğlu, Ali Çiçek ve Kamile Çiçek yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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