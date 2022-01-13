Başkan Kılınç, sağlıklı yaşam ve spor kompleksini inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye bünyesinde her yıl binlerce sporsevere hizmet veren sağlıklı yaşam ve spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman’da yılın 4 mevsimi 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet veren Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kompleksin kış mevsiminde de tam kapasiteyle hizmette olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşam ve spor kompleksini gezerek ilgililerden bilgi alan Başkan Kılınç, "İnşallah bu kış döneminde hemşerilerimize güzel bir ortamda spor yapma imkanı sağlayacağız.

Tesisimizde başarılı ve güzel bir yaz spor okulu dönemi gerçekleştirildi. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi ise kış spor okulları için hazırlıklar sürüyor. Bu anlamda sağlıklı yaşam ve spor kompleksimizde incelemelerde bulunarak sorumlu arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. İnşallah bu kış dönemi de hemşerilerimize güzel bir ortamda spor yapma imkanı sağlayacağız" diye konuştu.

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