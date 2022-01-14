El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyada satıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyada satıyor

İHA

El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyada satıyor

Sincik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursuna katılan Esma Ekinci ilgi duyduğu sanat dallarında öğrendiği çalışmaları daha da geliştirerek sosyal medya ortamında satışa sunarak kendisine gelir kapısı oluşturdu.
Instagram sayfasına yapmış olduğu ürünlerin fotoğraflarını koyan Esma Ekinci, ürünlerinin beğenilmesiyle kısa sürede gelirini arttırdı.
Sosyal medya üzerinden sipariş alan Esma Ekinci, “Ortaöğretimimi bitirip üniversiteye hazırlık yaparken boş kalan zamanlarımda Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursuna katıldım. Kurs hocalarımın destekleri ile kısa sürede makrome, cevşen yapımı, seccade, havlu takımları, etamin, filografi gibi sanatları öğrenme imkanım oldu. Severek yapıyor olmam ve merakım ile birbirinden güzel ürünler ortaya çıktı. Ablamın destekleri sonucu yaptığım ürünleri sosyal medya ortamında tanıtarak satmaya başladım. ‘Duru Makrome_Etamin’ adlı sosyal medya hesabımdan ürünlerimi paylaşmaya başladım. İlk etapta sipariş gelir mi diye sabırla bekledik ama sonunda şunu gördük ki ürünler için emek harcadıkça ve güzel çalışmalar ortaya çıktıkça hem sipariş sayımız arttı hem de sosyal medya da takipçi sayımız arttı. Hemen hemen her gün Türkiye’nin farklı noktalarında bizlere sipariş geliyor. Müşterinin talebine göre bize tanıdığı zaman zarfı içerisinde ürününü en güzel şekilde yapıyor ve kargo ile müşteriye ulaştırıyoruz. Ürün çeşitliliğimiz arttıkça da sipariş sayımızın artacağına inanıyorum” dedi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç ise , “Sincik ilçesinde açılan mesleki kurslardan öğrenilen şeylerin üretilmesi, satılması ve gelir elde edilmesi bizi bu konuda çok mutlu etmiştir. Esma kursiyerimiz kurslara ilk başladığı zaman ki gayretleri ile birçok çalışmayı hızlı öğrenmesi ve bunları pazarlayarak gelir elde etmesi Sincik ilçesinde tüm kadınlara örnek olacak bir başarı örneğidir. Çalışmalarına yenilerini kattığı sürece hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz. Kursiyerimizin yetişmesinde emeği geçen usta öğreticilerimize ve Esma kursiyerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Esma Ekinci’ ye bu güzel çabası ve üretime yapmış olduğu katkılardan dolayı Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç tarafından kendilerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terörist, milletvekili ve hemşire okul arkadaşı Teröristlere ilaç götürdüğü iddia edilen hemşire HDP Milletvekili Semra Güzel’in akrabası
YEREL HABERLER Terörist, milletvekili ve hemşire okul ...
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Başkan Kılınç, sağlıklı yaşam ve spor kompleksini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, sağlıklı yaşam ve spor kompleksini ...
Belediye Başkanı Kılınç, Başkan Şahan ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kılınç, Başkan Şahan ile bir araya ...
Milletvekili Tutdere’den küçük sanayi sitesi açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den küçük sanayi sitesi ...
Adıyaman Barosundan tütün açıklaması
YEREL HABERLER Adıyaman Barosundan tütün açıklaması
Tutlu kadınlara KADES anlatıldı
YEREL HABERLER Tutlu kadınlara KADES anlatıldı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem ...
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil tarlaya yuvarlandı: 4 ...
Sulama borularını çaldılar
YEREL HABERLER Sulama borularını çaldılar
Besni Belediyesi üzüm işleme tesisi kuruyor
YEREL HABERLER Besni Belediyesi üzüm işleme tesisi kuruyor
Besni Belediyesi zabıta ekipleri market ve fırınları denetledi
YEREL HABERLER Besni Belediyesi zabıta ekipleri market ve fırınları ...
Başkan Fırat’tan üniversite öğrencilerine yeni yıl sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Fırat’tan üniversite öğrencilerine yeni yıl ...
Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı
Kanal boyu ikinci etap park çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Kanal boyu ikinci etap park çalışmaları hızlandı
Belediye konservatuarında eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Belediye konservatuarında eğitimler devam ediyor
Başkan Kılınç, Adıyaman FK’ya desteğini yineledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Adıyaman FK’ya desteğini yineledi
Besni'de ilçe başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Besni'de ilçe başkanları koordinasyon toplantısı ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Park halindeki araç soyuldu
YEREL HABERLER Park halindeki araç soyuldu
Soğuktan bitkin düşen kayıp kadını jandarma ekipleri parkasıyla ısıttı
YEREL HABERLER Soğuktan bitkin düşen kayıp kadını jandarma ekipleri ...
Anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Anne ve iki çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.