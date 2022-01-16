Adıyaman'da 117 adres karantina altına alındı

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Adıyaman’da, korona virüs tedbirleri kapsamında son dokuz günde 117 adres karantina altına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Karar doğrultusunda Adıyaman’da son dokuz günde 117 adres için karantina kararı verildi.

Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 117 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.

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