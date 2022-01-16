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Başkan Kılınç, pazar esnafıyla bir araya geldi

İHA

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta ziyaret ettiği esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Kılınç, pazar esnafıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, her fırsatta ziyaret ettiği esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, önceki gün semt pazarı esnafı ile civardaki işyerlerini ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi. Pazar esnafı ve çevredeki esnafın tek tek hatırını sorarak sohbet eden Başkan Kılınç, ziyaretle ilgili yaptığı konuşmada, “Bugün de başımızın tacı esnaflarımızla birlikteyiz. Bilgilendirme ve istişare toplantılarımızın yanında pazarcı esnafımız ve hemşerilerimizle bir araya geldik. Onların isteklerini ve sorunlarını dinledik. Hizmetin en iyisine layık ilimize hep birlikte katkı sunuyoruz" diye konuştu.
Esnaflar ise her zaman yanlarında olan ve kendilerini dinleyip, sorunlarına çözüm arayan Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

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