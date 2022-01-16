'Şiir akşamları' Adıyamanlı şairlerle sona erdi

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Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Şiir akşamları' etkinliği Adıyamanlı şairlerin şiirleriyle sona erdi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Aralık ayı ile 2022 yılı Ocak ayını kapsayan süre içerisinde gerçekleştirilen 'Adıyaman şiir akşamları' etkinlikleri Adıyamanlı şairlerin sahne almasıyla sona erdi. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Adıyamanlı şairler Şemsettin Ağar, Kerim Baydak, Fadlı Doğan, Ali Gülmez ile Emin Eryazgan okudukları şiirlerle dinleyicilere güzel bir gece yaşattı.

Okunan şiirler sonunda sahneye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Adıyamanlı şairlere plaket takdim etti.

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