İşe gidemeyen kamu personeli izinli sayıldı

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Adıyaman Valiliği kar ve tipi nedeniyle işe gidemeyen kamu personelinin izinli sayıldığını açıkladı.

Valilik yaptığı yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde dünden bu yana etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanan olumsuzluklar dolayısıyla görevine gidemeyen kamu personelimiz mazeretlerine binaen 19 Ocak Çarşamba günü izinli sayılacaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan tüm personelimize duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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