Çatının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı

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Adıyaman’da, 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı ağırlığa dayanamayan bir işletmenin çatısının çökme anı kameralara yansıdı.

Altınşehir mahallesinde faaliyet gösteren bir oto yıkamanın çatısında biriken kara dayanamayarak çöktü. Duvarla birlikte çöken işletmenin çatısı vatandaşlar tarafından saniye saniye telefonla video kaydına alındı. Yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.

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