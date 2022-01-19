Adıyaman'da 797 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı



Mahir ALANSercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 319 köy ve 478 mezra yolu kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte birçok köy ve mezraya ulaşımı sağlayan yol kapandı. Şu ana kadar kapanan 319 köy ile 478 mezra yolunun ulaşıma açılması için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı.

Bu arada, kent merkezinde 40 santimetreyi bulan kar yağışı sonrası çocuklar, okulların da tatil edilmesini fırsat bilerek kar topu oynayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar ise uzun aradan sonra kar yağmasını çiftetelli oynayarak kutladı.

Kar yağışıyla birlikte buzlanmanın yaşandığı kent merkezinde kaldırımda yürüyen vatandaşların düşme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2022-01-19 14:16:02



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