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Adıyaman'da sobadan zehirlenen çift öldü

DHA

Adıyaman'da sobadan zehirlenen çift öldü


ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zahide Yücel (84) ile eşi Mehmet Yücel (83) hayatlarını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Sarıharman köyünde meydana geldi. Yakınları, ulaşamayıp evlerine gittikleri Zahide Yücel ile eşi Mehmet Yücel'i hareketsiz halde bularak, sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde, çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Yücel çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-01-19 15:29:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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