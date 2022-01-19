Adıyaman’da soba faciası: 2 ölü

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Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman köyünde meydana geldi. Mehmet Yücel (79) ve Zahide Yücel (74), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Öğle vaktine kadar yaşlı çiftten haber alamayan yakınları kapıyı çaldı. Kapı açılmayınca içeri girildi. İçeri girenler yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekiplerine bilgi verilirken, köy yolunun kapalı olması nedeniyle yolun açılması beklendi. Köy yolu açılınca jandarma ve cenaze aracı olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcılığının yaptığı inceleme sonrasını yaşlı çiftin cenazeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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