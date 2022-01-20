Çelikhan’a doğalgaz taşıyan tanker kurtarıldı İl Özel İdare ekipleri yolda kalan tankeri kurtardı

Bir gün boyunca doğalgaz verilemeyen Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tanker mahsur kaldığı yerden İl Özel İdarenin ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar ve tipi Adıyaman’da hayatı olumsuz etkiliyor. Çelikhan merkez ve Pınarbaşı Beldesinde ısınma, tankerler ile getirilen sıvılaştırılmış doğalgazın ilçedeki tanka boşaltılması ve oradan hanelere dağıtılmasıyla sağlanıyor. Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Çelikhan ve Pınarbaşı’na sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan tanker yolda mahsur kaldı. İlçeye doğalgaz verilen tankta doğalgaz tükenince ilçeye 24 saat boyunca doğalgaz verilemedi. İlçe halkı doğalgaz verilememesini tepki gösterdi. Bir gün boyunca doğalgaz kullanamayan ve ısınma problemi yaşayan ilçe halkı, alternatif olarak sobaları yaktı.

İl Özel İdare ekipleri ilçeye doğalgaz getirirken Kurucaova Mevkiindeki yolda kalan tankere ulaştı. Tanker bulunduğu yerden iş makineleriyle çekildi. Tanker ilçe deposuna doğalgazı aktardı.

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