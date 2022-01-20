Kaymakam Ayrancı, köy yollarındaki çalışmaları inceledi

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ulaşıma kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Kar yağışı nedeniyle, kapanan Gölbaşı ilçesine bağlı köy yollarında mücadele çalışması yürüten ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Kaymakam İhsan Ayrancı, ekiplere kolaylıklar diledi.

Kaymakam Ayrancı, “Ekiplerimiz tarafından koordineli bir şekilde çalışmalarımızı köylerimizde sürdürüyoruz. Kapanan köy yollarımızı büyük ölçüde açmıştık ancak oluşan tipi nedeniyle bazı köylerimizde kapanmalar tekrar yaşandı. Tipiden dolayı yollarda yığılmalar meydana geldi, yarım saat sürecek çalışma 34 saati alabiliyor. Şuan itibariyle tüm ekiplerimiz sahada, çalışmalarımıza hız kesmeden var gücümüzle devam etmekteyiz. Kısa bir süre içerisinde aksaklığa mahal vermeden çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye konuştu.

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