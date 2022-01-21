Durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçtan uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Karaburun köyü girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, F.A., idaresindeki 34 plakalı otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Otomobilde ve F.A’nın yapılan üst aramasında 25 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Gözaltına alınan F.A. ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.