Milletvekili Tutdere tütünle ilgili paylaşımları yalanladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere tütünle ilgili paylaşımları yalanladı

İHA

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütüne ile ilgili sosyal medya ve internet medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milletvekili Tutdere tütünle ilgili paylaşımları yalanladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütüne ile ilgili sosyal medya ve internet medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2022 tarihinde tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın hala yürürlükte olduğunu, sosyal medya hesapları ve çeşitli haber sitelerinde yasanın 2024 yılına kadar ertelendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade ederek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
Sosyal medya sitelerinde konu hakkında yanlış ve yanıltıcı bilginin dolaşıma sokulduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “20 Ocak 2022 tarihi itibariyle çok sayıda sosyal medya hesabında, internet sitelerinde ve haber sitelerinde tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 2024 tarihine ertelendiğine ilişkin haberler yer almıştır. Bu haberler üzerine hem bize hem de makamınıza çok sayıda telefonla ulaşan yurttaşlarımız olmuştur. Vatandaşlarımız bu işin gerçekliğini öğrenebilmek için konuyu sorgulanmış ve bizden bilgi istemişlerdir. Yasanın hala yürürlüktedir.
Gelen talepler ve konunun hassasiyeti ve vatandaşlarımızın olabilecek bir adli süreçle ve cezayla karşılaşmamaları amacıyla açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bu saat itibariyle hapis cezasının ertelenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ulaşan herhangi bir kanun teklifi yoktur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen herhangi bir teklif de söz konusu değildir. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren yasa yürürlüktedir ve şu anda bu yasayla ilgili ertelemeye ilişkin herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Bütün yurttaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor, dikkatli olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Meclisin 1 Şubat 2022 tarihine kadar çalışmalarına ara verdiğini anımsatan Milletvekili Tutdere, meclis açıldığında konuyu TBMM gündeminde tutmaya devam edeceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tipi çalışmaları zorlaştırıyor
YEREL HABERLER Tipi çalışmaları zorlaştırıyor
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
YEREL HABERLER Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
Doğumu yaklaşan kadınlara kent merkezi uyarısı
YEREL HABERLER Doğumu yaklaşan kadınlara kent merkezi uyarısı
Diyaliz hastası kadının yardımına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Diyaliz hastası kadının yardımına jandarma yetişti
Durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Durdurulan araçta uyuşturucu yakalandı
Durakta bekleyen gençler eksi 8 derecede ateş yakarak ısındı
YEREL HABERLER Durakta bekleyen gençler eksi 8 derecede ateş yakarak ...
Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman’da 229 köy, 472 mezraya ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da 229 köy, 472 mezraya ulaşım sağlanamıyor
Evlerinde mahsur kalan hastaları ekipler kurtarıyor Zorlu çalışmalar sonucu karlı yollar açılarak tek tek hastalara ulaşılıyor
YEREL HABERLER Evlerinde mahsur kalan hastaları ekipler ...
Kaymakam Ayrancı, köy yollarındaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Ayrancı, köy yollarındaki çalışmaları ...
Adıyaman'da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da karla mücadele sürüyor
Hasta çocuğun yardımına jandarma yetişti
YEREL HABERLER Hasta çocuğun yardımına jandarma yetişti
ADİMDER Kütüphane kurdu
YEREL HABERLER ADİMDER Kütüphane kurdu
Çelikhan’da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Çelikhan’da sokak hayvanları unutulmadı
Besni'de kar yağışı yerini tipiye bıraktı
YEREL HABERLER Besni'de kar yağışı yerini tipiye bıraktı
Adıyaman’da Cuma günü okullar tatil
YEREL HABERLER Adıyaman’da Cuma günü okullar tatil
Damda kar temizlerken aşağıya düştü Yaralı, karlı sokaklarda güçlükle taşınarak ambulansa alındı
YEREL HABERLER Damda kar temizlerken aşağıya düştü Yaralı, karlı ...
Milletvekili Tutdere’den çiftçi için kanun teklifi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den çiftçi için kanun teklifi
Hasta 7 saat sonra hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Hasta 7 saat sonra hastaneye yetiştirildi
Sokak kedileri için kardan ev yaptılar
YEREL HABERLER Sokak kedileri için kardan ev yaptılar
Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü Çöken ahırların enkazı altında kalan 13 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kar yağışına dayanamayan ahırlar çöktü Çöken ...
Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü Kapanan yol 3 saatte açıldı
YEREL HABERLER Çelikhan-Aksu köy yoluna çığ düştü Kapanan yol 3 ...
Kardan kobra yılanı
YEREL HABERLER Kardan kobra yılanı
Çelikhan’a doğalgaz taşıyan tanker kurtarıldı İl Özel İdare ekipleri yolda kalan tankeri kurtardı
YEREL HABERLER Çelikhan’a doğalgaz taşıyan tanker kurtarıldı İl Özel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.