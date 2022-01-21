Milletvekili Tutdere tütünle ilgili paylaşımları yalanladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, tütüne ile ilgili sosyal medya ve internet medyasında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2022 tarihinde tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın hala yürürlükte olduğunu, sosyal medya hesapları ve çeşitli haber sitelerinde yasanın 2024 yılına kadar ertelendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade ederek, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Sosyal medya sitelerinde konu hakkında yanlış ve yanıltıcı bilginin dolaşıma sokulduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “20 Ocak 2022 tarihi itibariyle çok sayıda sosyal medya hesabında, internet sitelerinde ve haber sitelerinde tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 2024 tarihine ertelendiğine ilişkin haberler yer almıştır. Bu haberler üzerine hem bize hem de makamınıza çok sayıda telefonla ulaşan yurttaşlarımız olmuştur. Vatandaşlarımız bu işin gerçekliğini öğrenebilmek için konuyu sorgulanmış ve bizden bilgi istemişlerdir. Yasanın hala yürürlüktedir.

Gelen talepler ve konunun hassasiyeti ve vatandaşlarımızın olabilecek bir adli süreçle ve cezayla karşılaşmamaları amacıyla açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Bu saat itibariyle hapis cezasının ertelenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ulaşan herhangi bir kanun teklifi yoktur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen herhangi bir teklif de söz konusu değildir. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren yasa yürürlüktedir ve şu anda bu yasayla ilgili ertelemeye ilişkin herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Bütün yurttaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor, dikkatli olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclisin 1 Şubat 2022 tarihine kadar çalışmalarına ara verdiğini anımsatan Milletvekili Tutdere, meclis açıldığında konuyu TBMM gündeminde tutmaya devam edeceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

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