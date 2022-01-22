Başkan Dağtekin’den gazetecile Sedef Kabaş’a sert tepki

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve makamına yönelik sözlerine, “Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.

Gazeteci Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret etmesine tepki gösteren Başkan Mehmet Dağtekin, “Bu millet, bu hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek. Haset ve nefretle kullanılan bu ifadelerin hem milletin vicdanında hem de adalet önünde hak ettiği karşılığını bulacak. Bu zihniyet baştan beri bu milletten tiksiniyor. Milletin seçtiklerine hakaret etmesi de ve çığırından çıkmış bu habis urları da zehirli dillerine dökmeleri de bu yüzdendir. Bu millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek. Hemen her gün sözde televizyon kanallarının karanlık ekranlarda şahit olduğumuz sıradan faşistlik değil bu sadece; imal edilmiş bir hınç, bir kin, bir öfke. Hem dikta rejimi var diyeceksin hem ağzından salyalar akıta akıta ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına ve makamına hakaret edeceksin. Sözde gazetecilik kisvesi altında sarf edilen çirkin sözler fikir özgürlüğü yahut medya etiği kapsamında asla değerlendirilemez. Milyonlarca insanın sevgisi ve güveni alan Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan bu hadsizlik, milletimizin vicdanında ve hukuk karşısında hak ettiğini bulacaktır” dedi.

Öte yandan AK Parti Adıyaman il Başkanlığı, pazartesi günü adliye önünde bir basın açıklaması yaparak Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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