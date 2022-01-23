Gerger’de öğrencilerden örnek davranış

Adıyaman’ın Gerger Çok Programlı Lise öğrenci ve öğretmenleri, ilçe merkezi ve köylerde 1 metreyi aşan kar ve devamında oluşan tipi nedeniyle, yiyecek bulamayan hayvanlara yönelik yem ve mama etkinliği düzenledi.

Birçok öğrenci ve öğretmen, sokaklara, evlerinin önüne kuşlar için buğday, kedi ve köpekler için çeşitli yiyecekler bıraktı. Kimi öğrenci ve öğretmen ise hayvanları elleriyle besledi. Öğrenci ve öğretmenlerin sokak hayvanları için göstermiş olduğu duyarlılık ilçede vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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