Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

AdıyamanMalatya, SincikMalatya, GergerNarince karayolları yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapandı.

Adıyaman’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini yoğun bir şekilde devam ettiren kar yağışı ve tipiden dolayı AdıyamanÇelikhan, ÇelikhanMalatya, SincikMalatya ve GergerNarince karayolları trafiğe kapandı. Yolların açılması için karayolları ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

AdıyamanGölbaşı karayolunda ise trafiğin tek şeritten verildiği ve zincirsiz çıkan araçların ilerlemesine ekipler tarafından izin verilmediği öğrenildi.

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