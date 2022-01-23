Besni’de şiddetli kar ve tipi bazı yolları kapattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni’de şiddetli kar ve tipi bazı yolları kapattı

İHA

Besni’de şiddetli kar ve tipi bazı yolları kapattı

Sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar ve tipi Adıyaman’ın Besni ilçesinde bazı yolların kapanmasına neden oldu.
Kar ve tipi nedeniyle BesniGaziantep Karayolu araç trafiğine kapanırken Besni Adıyaman Karayolunda ise zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor.
Yolların durumu ve kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Vatandaşlarımız zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamalı ve evlerinde kalmalıdır. Vatandaşlarımız mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamalıdır. Araçlarını mümkün olduğunca kapalı ve güvenli ortamlara park edip, özellikle ekiplerin karla mücadelelerini etkilemeyecek şekilde park etmeleri önem arz etmekte. Kış lastiği ve zincirsiz araçlar kesinlikle trafiğe çıkmasınlar, ayrıca araçlarında çekme halatı bulundursunlar.
Besni genelinde birçok yolumuz yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma noktasına geldi. Açılan birçok yolumuz ise tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Karla mücadele ekiplerimiz, gecegündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelin arabası karlı yolda kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gelin arabası karlı yolda kaza yaptı: 1 yaralı
Takla atarak ters dönen otomobil cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Takla atarak ters dönen otomobil cayır cayır yandı
Jandarma karbonmonoksit gazından zehirlen 3 kişiye ulaştı
YEREL HABERLER Jandarma karbonmonoksit gazından zehirlen 3 kişiye ...
Havuzun çatısının çökme anı kameralarda Site görevlisi canını saniyelerle kurtardı
YEREL HABERLER Havuzun çatısının çökme anı kameralarda Site ...
Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolları kapandı
YEREL HABERLER Kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolları kapandı
Ekipler hastaya ulaşabilmek için mücadele verdi
YEREL HABERLER Ekipler hastaya ulaşabilmek için mücadele verdi
Kamu personeli engelli, hamile ve emziren annelere 1 gün izin
YEREL HABERLER Kamu personeli engelli, hamile ve emziren annelere 1 ...
Besni’de kar yeniden etkisini artırdı
YEREL HABERLER Besni’de kar yeniden etkisini artırdı
Turanlı: “Kar yağışı tarım alanlarına zarar verdi”
YEREL HABERLER Turanlı: “Kar yağışı tarım alanlarına zarar verdi”
Gerger’de öğrencilerden örnek davranış
YEREL HABERLER Gerger’de öğrencilerden örnek davranış
Adıyaman’da yoğun kar yağışı başladı Cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da yoğun kar yağışı başladı Cadde ve ...
Gölbaşı itfaiyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Gölbaşı itfaiyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan uyuşturucu ele geçirildi
Ambulans şoförü darp edildi
YEREL HABERLER Ambulans şoförü darp edildi
Kaymakam Demir'den kar uyarısı
YEREL HABERLER Kaymakam Demir'den kar uyarısı
Başkan Dağtekin’den gazetecile Sedef Kabaş’a sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den gazetecile Sedef Kabaş’a sert ...
Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne tomografi cihazı gönderildi
YEREL HABERLER Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne tomografi cihazı ...
Ekipler 2 yaşındaki Yusuf için seferber oldu
YEREL HABERLER Ekipler 2 yaşındaki Yusuf için seferber oldu
Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti
YEREL HABERLER Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi ...
Başkan Erdoğan: “Ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: “Ekiplerimiz 24 saat esaslı ...
Hasta ambulans uçakla sevk edildi
YEREL HABERLER Hasta ambulans uçakla sevk edildi
Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı
YEREL HABERLER Jandarma donmak üzere olan köpeği kurtardı
Sağlık görevlisi yaşlı hastayı sırtında taşıdı
YEREL HABERLER Sağlık görevlisi yaşlı hastayı sırtında taşıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.